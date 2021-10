Im Verbundvorhaben "LeMoStore" sollen mehrere kleine Batteriemodule, die auf verschiedenen Speichertechnologien basieren, flexibel kombiniert und über einen Modularen Multi-Level-Umrichter effizient an das Stromnetz angebunden werden. Lade- und Entladeleistung werden dabei strategisch aufgeteilt.Eine netzintegrierte Lösung für eine stabile Stromversorgung mit erneuerbaren Energien wollen Partner aus Forschung und Industrie unter Federführung des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in dem Verbundvorhaben "Lebensdaueroptimierte Integration Modularer Energiespeicher in Stromnetze" (LeMoStore) ...

