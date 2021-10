Vorläufige Daten der CME Group zeigen, dass die Händler ihre Open Interest-Positionen an den Rohöl-Futures-Märkten am Dienstag erneut abgebaut haben, diesmal um rund 8,2.000 Kontrakte. In der gleichen Zeitspanne kehrte sich das Volumen von drei aufeinanderfolgenden Tagesrückgängen um und sank um rund 468,3.000 Kontrakte, was den stärksten Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...