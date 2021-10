Angesichts der Unsicherheit der Lage will der Bundesrat einige Teile des Covid-19-Gesetzes im nächsten Jahr weiterführen.Bern - Die Zahlen der bestätigten Neuansteckungen mit dem Coronavirus und der Hospitalisierungen in Zusammenhang mit der Krankheit sind am Mittwoch weiter angestiegen. Angesichts der Unsicherheit der Lage will der Bundesrat einige Teile des Covid-19-Gesetzes im nächsten Jahr weiterführen. Die entsprechende Botschaft ans Parlament hat er nun verabschiedet. Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurden...

Den vollständigen Artikel lesen ...