Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA im September geringer als erwartet gesunken - US Dollar Index bleibt im negativen Bereich unter 94,00 - Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den Vereinigten Staaten sind im September um 0,4 % bzw. 1 Mrd. USD auf 261,3 Mrd. USD zurückgegangen, wie aus den am Mittwoch vom US ...

