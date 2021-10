Das Swiss Market Entry Programm ermöglicht Startups am 6. und 7. Dezember in Zürich einen umfassenden und spannenden Einblick in das Schweizer Entrepreneurship-Ökosystem.Zürich - Das Swiss Market Entry Programm, eine Initiative von digitalswitzerland und von Kickstart unterstützt, ermöglicht Startups am 6. und 7. Dezember in Zürich einen umfassenden und spannenden Einblick in das Schweizer Entrepreneurship-Ökosystem. Die neue Bewerbungsphase für das 4. Swiss Market Entry Bootcamp ist heute gestartet und endet am 14. November. Die Initiative von digitalswitzerland...

Den vollständigen Artikel lesen ...