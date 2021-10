Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben am Donnerstag vor der Sitzung der EZB eine abwartende Haltung eingenommen.Paris / London - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben am Donnerstag vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) eine abwartende Haltung eingenommen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,12 Prozent höher bei 4225,74 Punkten. Für den französischen Cac-40-Index ging es um 0,28 Prozent auf 6772,53 Zähler aufwärts. Der britische FTSE 100 verlor hingegen...

