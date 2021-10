In einem Netzabschnitt im Gasverteilnetz von Avacon in Sachsen-Anhalt sollen erstmals 20 Prozent Wasserstoffbeimischung im deutschen Gasnetz getestet werden. Das Testgebiet ist repräsentativ für das gesamte Avacon-Gasverteilnetz. Im Dezember startet die Eon-Tochter Avacon mit der Beimischung von Wasserstoff in einem Teilnetz in Sachsen-Anhalt. Stufenweise will man dem Erdgas in der kommenden Heizperiode bis zu 20 Prozent Wasserstoff zufügen. Das Gemeinschaftsprojekt von Avacon und dem Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...