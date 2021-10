Der DXY weitet die Ablehnung der jüngsten Höchststände bei 94,00 aus - Ein weiterer Besuch im Bereich von 93,50 bleibt auf dem Tisch - Der anhaltende Verkaufsdruck hält den DXY am Donnerstag den zweiten Tag in Folge in der Defensive. Sollte der Index die jüngsten Höchststände um 94,00 in nächster Zeit nicht überwinden können, könnte dies die Tür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...