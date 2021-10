Was Sie am Donnerstag, den 28. Oktober, wissen sollten: Die Marktvolatilität nahm am Mittwoch in der zweiten Tageshälfte zu, aber die wichtigsten Währungspaare schlossen nicht allzu weit von ihren Eröffnungsständen entfernt. Vor wichtigen Ereignissen hilft das risikoaverse Marktumfeld dem Dollar, Nachfrage zu finden. Unterdessen steigen die Renditen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...