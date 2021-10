Wegen des Mangels an Arbeitskräften gibt es für den Landwirtschaftssektor in der Region Coquimbo eine komplizierte Situation. Gemäß Daten von der Nördlichen Landwirtschaftsgesellschaft (Sociedad Agrícola del Norte, SAN) gibt es auf lokaler Ebene ein Defizit von fast 80% an Arbeitskräften im Vergleich zu den letzten Saisons, berichtet SimFruit. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...