Die Tafeltraubensaison wird in rund zehn Tagen in der Region Murcia beendet sein, eine der wichtigsten autonomen Gemeinden der Produktion und Exporte in Spanien, und die Bewertung der Saison bisher ist positiv, so sagt Joaquín Gómez, Präsident der Vereinigung der exportierenden Erzeuger von Obst, Tafeltrauben und anderer landwirtschaftlicher Produkte (APOEXPA).

