Aktualisierte Erntedaten zeigen, dass sich der Birnenertrag diese Saison von der Rekordhitze und dem Mangel an Regen zum Sommeranfang erholen konnte. Die aktualisierten Zahlen, die am 15. Oktober von dem Pear Bureau Northwest veröffentlicht wurden, zeigen an, es wurde bisher eine Menge geerntet, die mehr als 17 Millionen Standard-Kartons entspricht, wobei nicht alles von dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...