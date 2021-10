The Independent berichtet, dass die beiden Seiten noch weit auseinander liegen und die Zeit für eine Überbrückung der Kluft knapp wird. In dem Artikel heißt es: "Die Verhandlungsführer des Vereinigten Königreichs und der EU haben sich in der vergangenen Woche in Brüssel getroffen, um zu versuchen, die großen Differenzen zu überwinden, die über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...