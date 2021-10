Wirbelstürme, Hagel oder auch Überschwemmungen haben das Geschäft des Rückversicherers im laufenden Jahr stark belastet. Dennoch gelang dem Konzern in den ersten neun Monaten 2021 die Rückkehr in die Gewinnzone.Zürich - Wirbelstürme, Hagel oder auch Überschwemmungen haben das Geschäft des Rückversicherers Swiss Re im laufenden Jahr stark belastet. Dennoch gelang dem Konzern in den ersten neun Monaten 2021 die Rückkehr in die Gewinnzone. Vor einem Jahr wiegten die hohen Kosten zur Corona-Pandemie um einiges schwerer. Am Ende resultierte in den Monaten Januar bis September 2021 ein Reingewinn von 1258...

