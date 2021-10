Die Schweizerische Nationalbank hat in den ersten neun Monaten trotz Verlust im dritten Quartal einen Gewinn von über 40 Mrd Franken eingefahren. Die Maximalausschüttung an Bund und Kantone scheint gesichert.Bern - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat in den ersten neun Monaten trotz Verlust im dritten Quartal einen Gewinn von über 40 Milliarden Franken eingefahren. Die Maximalausschüttung an Bund und Kantone scheint gesichert. Konkret weist die SNB für die Periode von Januar bis September 2021 einen Überschuss von 41,4 Milliarden Franken aus, wie sie am Freitag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...