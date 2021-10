Die Muttergesellschaft von Q Cells, Hanwha Solutions, hat RES France von der international tätigen RES Group gekauft. Das Unternehmen will durch die Übernahme schnell in Frankreich expandieren. Hanwha Solutions, Muttergesellschaft von Q Cells, hat das gesamte Aktienkapital von RES France übernommen, nachdem alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Mitteilungen vorlagen. Bereits am 9. August 2021 hat Hanwha Solutions die Unterzeichnung eines so genannten "Exclusivity and Put Option Agreements" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...