Das müssen Sie am Freitag, den 29. Oktober wissen: Der Dollar stand am Donnerstag unter starkem Verkaufsdruck, nachdem die erste Schätzung des US Bureau of Economic Analysis gezeigt hatte, dass die US-Wirtschaft im dritten Quartal nur um 2% gewachsen war. Die Gemeinschaftswährung übertraf ihre Konkurrenten, da die Europäische Zentralbank in Bezug auf ...

