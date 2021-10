In ihrem jüngsten Wirtschaftsbericht erklärte die Europäische Zentralbank (EZB), dass die meisten Unternehmen in der Eurozone wahrscheinlich ein weiteres Jahr mit Lieferunterbrechungen erleben werden, da sie sich darauf vorbereiten, die steigenden Kosten an die Kunden weiterzugeben. Wichtige Zitate "30 % der Unternehmen gaben außerdem an, dass sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...