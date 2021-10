Der Auswahlindex Nasdaq 100 fiel um 0,57 Prozent auf 15 688,93 Punkte. Er steuert damit aber noch auf ein Wochenplus von mehr als zwei Prozent zu.New York - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben sich am Freitag aus dem Tech-Sektor zurückgezogen. Enttäuschende Quartalsberichte von Apple und Amazon waren das beherrschende Thema und führten an der Nasdaq nach zuletzt vier Gewinntagen und einer Rekordserie zu Gewinnmitnahmen. Der Auswahlindex Nasdaq 100 fiel um 0,57 Prozent auf 15 688,93 Punkte. Er steuert damit aber noch auf ein Wochenplus...

