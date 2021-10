Die gesellschaftliche Polarisierung hat sich im zweiten "Corona-Herbst" noch verfestigt - trotz fortschreitender Impfung und wirtschaftlicher Entspannung. Die Furcht vor Konflikten, auch privat, steht gemäss einer SRG-Umfrage in der Bevölkerung an erster Stelle.Bern - Die gesellschaftliche Polarisierung hat sich im zweiten «Corona-Herbst» noch verfestigt - trotz fortschreitender Impfung und wirtschaftlicher Entspannung. Die Furcht vor Konflikten, auch privat, steht gemäss einer SRG-Umfrage in der Bevölkerung an erster Stelle. Die Spaltung in der Bevölkerung wirkt sich auch auf die Beurteilung der Landesregierung aus, wie der 9.

Den vollständigen Artikel lesen ...