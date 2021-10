Der SMI schliesst 0,37 Prozent tiefer bei 12'108,17 Punkten. Im Wochenvergleich ergibt sich ein Plus von 0,4 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag mit moderaten Abgaben geschlossen, die Woche aber dennoch im positiven Terrain beendet. Belastet war das Sentiment zum Wochenschluss vor allem von enttäuschenden Zahlen der beiden Tech-Giganten und Börsenfavoriten Apple und Amazon. Es sei aber allgemein eine schwierige Woche gewesen, hiess es in Marktkreisen. Dabei wurde auf die Sitzungen...

