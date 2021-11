"Wir haben in den letzten 20 Jahren schon einige Stürme erlebt und wappnen uns so gut wie möglich."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Wicki, Sie haben im letzten Semester bei den kotierten Unternehmen in Ihrem Portfolio Kasse gemacht, um Bargeld für opportunistische Zukäufe zu haben. Erwarten Sie also eine scharfe Korrektur? Andreas Wicki: Nach ausserordentlich vielen Börsengängen von Portfoliogesellschaften stieg die Quote der börsenkotierten Unternehmen auf über 60% des Totalvermögens an.

Den vollständigen Artikel lesen ...