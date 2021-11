Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt hat sich laut der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich weiter aufgehellt.Zürich - Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt hat sich laut der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) weiter aufgehellt. Besonders stark verbessert hat sich die Situation im Gastgewerbe. Der von der KOF berechnete Beschäftigungsindikator lag gemäss der Umfrage zum vierten Quartal 2021 bei +9,4 Punkten nach revidierten +7,7 Punkten im dritten Quartal, wie es in einer Mitteilung vom Montag...

