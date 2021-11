Der Brutto-Zubau der Photovoltaik-Anlagen hat sich bei über 400 Megawatt eingependelt - nach neun Monaten summiert liegt er über 4 Gigawatt. Die Solarförderung sinkt daher in den kommenden drei Monaten weiter um jeweils 1,4 Prozent.Die Bundesnetzagentur hat für September einen Brutto-Zubau von Photovoltaik-Anlagen in Deutschland von knapp 406,4 Megawatt gemeldet. Dies liegt etwas unter den Werten der Vormonate, aber noch über dem Wert vom Mai. Insgesamt sind damit in den ersten drei Quartalen des Jahres mehr als vier Gigawatt Photovoltaik-Anlagen neu installiert worden. Bis Ende September beziffert ...

