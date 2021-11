FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.11.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SENIOR TO 'UNDERWEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 137 (177) PENCE - BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 290 (275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL TARGET TO 385 (370) P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 235 (239) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 265 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3300 (2250) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ITV PRICE TARGET TO 130 (128) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES LLOYDS TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 62 (58) PENCE - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 460 (470) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3900 (3800) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES NATWEST TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 215 (200) PENCE - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 2189 (2220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 280 (260) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 420 (440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 804 (815) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 278 (272) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1580 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 360 (365) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 500 (485) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 60 (55) PENCE - 'BUY'



