Die Schweizer Aktienbörse baut am Montag nach einer freundlichen Eröffnung die Gewinne aus.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse baut am Montag nach einer freundlichen Eröffnung die Gewinne aus. Damit knüpft der Leitindex SMI an die positive Tendenz der vergangenen vier Wochen an. Zu Käufen ermuntert werden die Anleger von den positiven Vorgaben aus den USA und aus Japan. Dazu kommt laut Händlern der zum Monatsanfang üblichen Zustrom frischen Kapitals, das angelegt werden wolle.

Den vollständigen Artikel lesen ...