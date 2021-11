Der schwedische Photovoltaik-Hersteller erhält dafür Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen von etwa 38 Millionen vom italienischen Staat. Die geplante Kapazität der Produktion, die im Sommer 2022 starten soll, liegt bei zunächst 50 Megawatt.Midsummer stellt dünne und sehr leichte Solarmodule her, die auf flexibler Dünnschicht-Technologie basieren. Nun will der schwedische Photovoltaik-Hersteller in Italien eine Fabrik mit einer Produktionskapazität von jährlich 50 Megawatt bauen. Dafür erhielt Midsummer nach eigenen Angaben nun die Zusage der italienischen Behörden über Zuschüsse und zinsgünstige ...

