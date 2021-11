Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern kündigte am Montag an, dass die größte Stadt des Landes, Auckland, im Lockdown der Stufe 3 verbleiben wird. "Einige Einschränkungen in Auckland werden nächste Woche gelockert", sagte Premierministerin Ardern. Sie fügte hinzu, dass der Einzelhandel wieder aufgenommen werden könnte. Am Montag meldete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...