Der Sprecher des britischen Premierministers Boris Johnson sagte am Montag gegenüber Reportern, man wolle, dass Frankreich von seinen Sanktionsdrohungen zurücktrete, wie Reuters berichtet. Der Sprecher erklärte weiter, dass der britische Botschafter in Paris in regelmäßigem Kontakt mit französischen Beamten gestanden habe. Marktreaktion Diese Äußerungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...