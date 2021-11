Die US-Inflationserwartungen, gemessen an der 10-Jahres-Breakeven-Inflationsrate gemäß den Daten der St. Louis Federal Reserve (FRED), fielen bis zum Ende des nordamerikanischen Handels am Freitag den dritten Tag in Folge unter das zuletzt im August 2006 verzeichnete Niveau. Damit gibt das Risikobarometer die Erholungsbewegungen von Ende September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...