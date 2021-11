ARHUB will nach dem Motto "Alarmieren bevor etwas passiert" die Anzahl der Einbrüche bis 2023 um bis zu 15% reduzieren.Lausanne - Die Tage werden kürzer und das Risiko für Einbrüche in der Dämmerungszeit steigt rasant. Am Dienstag, 2. November 2021 findet der jährliche Nationale Tag des Einbruchschutzes statt. Das Schweizer Startup ARHUB will nach dem Motto "Alarmieren bevor etwas passiert" die Sicherheitstechnologie neu definieren und die Anzahl der Einbrüche bis 2023 um bis zu 15% reduzieren.

