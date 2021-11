Quantus Real Estate erwirbt im Rahmen einer Build to Suit-Transaktion den modernsten Fachmarkt der Schweiz mit rund 30'000 m2 Verkaufs- und Nebenflächen.Zürich - Quantus Real Estate erwirbt im Rahmen einer Build to Suit-Transaktion den modernsten Fachmarkt der Schweiz mit rund 30'000 m2 Verkaufs- und Nebenflächen. In Affoltern am Albis direkt an der Autobahnverbindung von Zürich nach Zug ist in Zusammenarbeit zwischen der Genossenschaft Migros Zürich und dem Bau- und Immobiliendienstleister Leuthard ein Fachmarkt entstanden...

