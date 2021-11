Ein Projekt, das den Einsatz von PureGRAPHÂ in langen Gummihandschuhen prüfen soll, hat First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) sich gesichert. Das Besondere dabei sind die Bedingungen unter denen die Handschuhe zum Einsatz kommen sollen, denn es geht um die Entsorgung von radioaktiven Altlasten im englischen Sellafield. In einer radioaktiven Umgebung seine tägliche Arbeit zu verrichten, ist nicht jedermanns Sache. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...