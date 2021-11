Die Analysten der National Bank of Canada haben den Zeitpunkt der erwarteten ersten Zinserhöhung der Bank of Canada nach der kürzlich von der Notenbank eingeschlagenen hawkishen Richtung vorgezogen. Sie sehen ein gewisses Potenzial für eine Zinserhöhung der Fed bis zum dritten Quartal 2022. Wichtige Zitate "In Anbetracht der hawkishen Tendenz der Bank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...