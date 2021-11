Die Gemeinschaftswährung beginnt den November positiv, nachdem sie den dritten Monat in Folge Verluste verzeichnete - Die Marktstimmung ist gemischt, was der Gemeinschaftswährung gegenüber dem Dollar leichten Auftrieb verleiht - Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA war besser als erwartet, blieb aber hinter den Septemberwerten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...