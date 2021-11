Der NZD/USD nähert sich der Marke von 0,7200 und der NZD ist am Montag ein Outperformer, aber das Paar bewegt sich innerhalb der jüngsten Handelsspanne - Katalysatoren für einen Ausbruch aus den jüngsten Handelsspannen sind u.a. die neuseeländischen Arbeitsmarktdaten am Mittwoch, die FOMC-Sitzung oder die US NFP-Daten - Trotz des Fehlens spezifischer ...

