Der Franken zeigte sich zum Dollar deutlich stärker. Der Dollar kostete zuletzt noch 0,9108 nach 0,9144 am Mittag.Frankfurt - Der Euro hat zum Wochenstart zugelegt und ist in Richtung 1,16 US-Dollar gestiegen. Am späten Montagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1594 Dollar und damit einen halben Cent mehr als im frühen Handel. Der Dollar kostete zuletzt 0,8637 (0,8587) Euro. Der Franken zeigte sich zum Dollar deutlich stärker. Der Dollar kostete zuletzt noch 0,9108 nach 0,9144 am Mittag.

