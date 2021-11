Lidl Schweiz weiht das neue Logistikgebäude direkt neben dem bestehenden Logistikzentrum in Weinfelden ein. Nach knapp einjähriger Bauphase und 35 Mio. Franken Investitionen in den Standort, wurde das neue Lager am 29. Oktober festlich eröffnet. Foto © Lidl Schweiz: Früchte- und Gemüselager wird eingeweiht Lidl Schweiz ist in der Schweiz mehr als angekommen und...

