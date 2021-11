Am 25. Oktober erreichte der erste Containerzug der neuen Verbindung vollbeladen das DUSS-Terminal in Hamburg-Billwerder. Der neue Service verbessert das bereits dichte Angebot an Zugverbindungen zwischen Hamburg und China. Begrüßten den ersten Zug in Hamburg (v.l.): Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann, stellvertretende Generalkonsulin Wei Wang und HHM-Vorstand Axel...

Den vollständigen Artikel lesen ...