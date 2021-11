Nach drastischen Klimaschutz-Appellen am Vortag kommen bei der Weltklimakonferenz in Glasgow am Dienstag erneut zahlreiche Staats- und Regierungschefs zu Wort.Berlin - Nach drastischen Klimaschutz-Appellen am Vortag kommen bei der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow am Dienstag erneut zahlreiche Staats- und Regierungschefs zu Wort. Zudem wird eine Initiative von 100 Staaten vorgestellt, die bis 2030 die Zerstörung von Wäldern und anderen Landschaften stoppen wollen. Wie die britische Regierung, die der UN-Konferenz vorsitzt, bekannt gab...

