Zum November startete die Photovoltaik-Kampagne "PV jetzt". 100 Millionen Euro stehen zu einem Zinssatz von 0,5 Prozent bereit, um Photovoltaik-Anlagen auf Firmendächer in der Region an 100.000 Euro Kosten zu finanzieren.Nordrhein-Westfalen hat im Gegensatz zu anderen Bundesländern noch keine Photovoltaik-Pflicht auf gewerblichen Neubauten gestartet. Die GLS Bank startete daher nun zum 1. November eine eigene Photovoltaik-Kampagne "PV jetzt", die vor allem in der Pilotregion Mittleres Ruhrgebiet für viele neue Photovoltaik-Anlagen sorgen soll. 100 Millionen Euro zu einem Zinssatz von 0,5 Prozent ...

