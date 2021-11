Der Industriekonzern hat im per Ende September abgeschlossenen ersten Semester des Geschäftsjahres 2021/22 deutlich mehr Bestellungen erhalten als noch im Vorjahr.Winterthur - Der Industriekonzern Burckhardt Compression hat im per Ende September abgeschlossenen ersten Semester des Geschäftsjahres 2021/22 deutlich mehr Bestellungen erhalten als noch im Vorjahr. Beim Umsatz liegt das Unternehmen allerdings noch unter dem Vorjahr. Dies sei jedoch aufgrund des coronabedingt tieferen Bestellungseingangs in der ersten Hälfte des letzten Jahres erwartet worden...

