Der ZKB eKMU-X Index bewegte sich in der vergangenen Handelswoche kaum und schloss praktisch unverändert auf dem Stand von 934,69 Punkten.Marktbericht Zürich - Die vergangene Handelswoche im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist ereignislos vonstatten gegangen. Der ZKB eKMU-X Index bewegte sich kaum und schloss praktisch unverändert auf dem Stand von 934,69 Punkten. Unternehmensneuigkeiten brachten keine Bewegung in die Titel. Das Gesamtvolumen stieg auf 872'419 nach 554'522 Franken in der Vorwoche.

