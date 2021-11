Die weltweit führende Reederei hat dank einer weiterhin sehr hohen Nachfrage im dritten Quartal so viel Geld verdient wie noch nie in einem solchen Zeitraum.Kopenhagen - Die weltweit führende Reederei Maersk hat dank einer weiterhin sehr hohen Nachfrage im dritten Quartal so viel Geld verdient wie noch nie in einem solchen Zeitraum. Unter dem Strich lag der bereinigte Gewinn der Monate Juli bis September bei rund 5,45 Milliarden US-Dollar (rund 4,7 Mrd Euro), wie aus den am Dienstag veröffentlichten Quartalszahlen von A.P. Møller-Mærsk hervorging.

Den vollständigen Artikel lesen ...