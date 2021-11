Angeführt wurde der Markt am Dienstag vor allem von Titeln aus der Gesundheitsindustrie wie Roche oder Lonza, die am Tagesende deutlich im Plus notierten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit klaren Gewinnen beendet. Angeführt wurde der Markt vor allem von Titeln aus der Gesundheitsindustrie wie Roche oder Lonza, die am Tagesende deutlich im Plus notierten. Stark unter Druck waren dagegen den ganzen Tag die Aktien von Firmen wie Adecco oder AMS Osram, die ihr Quartalsergebnis veröffentlicht hatten. Allzu viel sei aber...

