In Spanien startet eine agrar-soziale Revolution. Ein Zusammenschluss von Landwirten baut tropische Früchte biologisch und unter Achtung der natürlichen Ressourcen an und verkauft sie direkt vom Feld an die Verbraucher - dank CrowdFarming jetzt europaweit. CrowdFarming Crowdfounder v.l. Gabriel Úrculo, Moisés Calviño, Juliette Simonin, Gonzalo Úrculo....

Den vollständigen Artikel lesen ...