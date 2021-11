MSC wurde bei der Feier der Asian Freight, Logistics & Supply China Awards (AFLAS) 2021 zu der "Besten Schiffslinie, Asien - Europa" erklärt, die letzte Woche in Hongkong stattgefunden hat. Das ist das erst Jahr, in dem MSC diesen Preis gewonnen hat, nachdem sie in den vergangenen zwei Jahren als "Beste Schiffslinie, Asien - Afrika" gewann. Foto © MSC...

