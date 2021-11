Die Römer beherrschten einst den gesamten Mittelmeerraum. Wie gingen sie mit der Vielfalt in ihrem Reich um? Und was können wir davon lernen?Basel - Die Römer beherrschten einst den gesamten Mittelmeerraum. Wie gingen sie mit der Vielfalt in ihrem Reich um? Und was können wir davon lernen? Die Latinistin Nandini Pandey sucht nach Antworten. Von der Iberischen Halbinsel bis nach Mesopotamien und von Nordafrika bis an den Limes im Norden Englands: Das römische Reich erreichte seine grösste Ausdehnung im Jahr 117 nach Christus und...

Den vollständigen Artikel lesen ...