Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): Aktienfreunde

22.10.2021 -

Der US-amerikanische Aktienmarkt zeigt nach der Aufholjagd im letzten Jahr auch im bisherigen Jahresverlauf eine solide Entwicklung. Der S&P 500 ist im laufenden Jahr um rund 23% gestiegen (Total Return - inkl. Reinvestition von Dividenden - in US-Dollar, Quelle: Bloomberg). Infolge der hohen Kursgewinne ist auch das von Robert Shiller entwickelte Shiller Kurs/Gewinn-Verhältnis auf über 38x der durchschnittlichen Gewinne der letzten 10 Jahre angestiegen. Anders als beim traditionellen Kurs-/Gewinn-Verhältnis (KGV) gehen in die Berechnung des Shiller KGV-Verhältnisses die um die Inflation bereinigten durchschnittlichen Gewinne der letzten 10 Jahre ein. Die von Shiller berechnete Bewertungskennzahl ist damit so hoch wie zuletzt im Jahr 2000 ...

Lesen Sie mehr im vollständigen Artikel "Wir bleiben Aktienfreunde" .

Finden Sie hier weitere News von ODDO.

Rechtliche Hinweise

Vergangene Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Etwaige Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung des Investment Office der ODDO BHF AG wieder, die sich insbesondere von der Hausmeinung innerhalb der ODDO BHF Gruppe unterscheiden und ohne vorherige Ankündigung ändern kann.