Der «Global Cities Report», eine weltweite Studie der Unternehmensberatung Kearney, untersucht den Einfluss und die Zukunftsaussichten von 156 Metropolen. Den Titel «Mächtigste Stadt der Welt» sichert sich, wie schon in den Vorjahren, New York - gefolgt von London, Paris und Tokio.Zürich - Der «Global Cities Report», eine weltweite Studie der Unternehmensberatung Kearney, untersucht den Einfluss und die Zukunftsaussichten von 156 Metropolen. Den Titel «Mächtigste Stadt der Welt» sichert sich, wie schon in den Vorjahren, New York - gefolgt von London, Paris und Tokio. Erfreulich: Zürich überholt in der Kategorie «Zukunftsaussichten» Berlin, Wien und Genf...

